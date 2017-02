Corsa all'Eliseo, sondaggio: Le Pen al 25%, Macron secondo al 22%

Per il 68% Fillon non deve candidarsi

Roma, 6 feb. (askanews) - Secondo un ultimo sondaggio pubblicato oggi dalla stampa francese, a tre mesi dal voto per le presidenziali francesi, il candidato di estrema destra Marine Le Pen si mantiene in testa col 25% dei consensi davanti all'ex ministro dell'economia Emmanuel Macron, tra il 21% e il 22%, mentre il candidato del centrodestra Fillon si piazza terzo con una percentuale di consensi tra il 18 e il 20%. Secondo un altro sondaggio, il 68% dei francesi non auspica che Fillon, travolto dallo scandalo per i compensi alla moglie, si candidi alle presidenziali. vgp MAZ