Coppa Italia, Roma in semifinale con un rigore di Totti al 97'

Roma, 2 feb. (askanews) - Grazie a un rigore segnato da Totti al 97' la Roma batte il Cesena 2-1 all'Olimpico e stacca l'ultimo pass per le semifinali di Coppa Italia. La formazione giallorossa affronterà la Lazio nel doppio turno di andata e ritorno. Tutto nella ripresa. Prima il gol di Dzeko al 23' su cross di El Sharaawy, poi cinque minuti dopo pasticcio giallorosso: cross di Balzano, Alisson in uscita alta si scontra con Manolas lasciando lì il pallone, Garritano arriva e con il destro fa 1-1 a porta vuota. Decide un rigore per un intervento di Agliardi su Strootman che manda il capitano sul dischetto per il gol numero 100 di Francesco Totti. Rigore abbastanza generoso come ammesso anche da Spalletti: "Secondo me è rigore - ha detto - però se me lo danno contro mi arrabbio. Quando si va a fare la conta in studio di quelli che ci hanno dato non si pensa a quello con la Sampdoria non data. L'anno scorso ho fatto metà campionato senza rigori. Il primo è stato quello col Torino. Ci sono situazioni che vanno così". E Totti aggiunge sul derby: "È vero che una vale l'altra, ma in fondo avrei preferito l'Inter. Affrontiamo un'altra grande squadra, anche se poi con tutto il rispetto è sempre la Lazio. Il rigore - ha detto ancora Totti - pesava parecchio, è uno di quelli che ho sentito di più perché in 4-5 avevamo i crampi e andare ai supplementari sarebbe stato un problema". Adx