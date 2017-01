Roma, 25 gen. (askanews) - Il Napoli è la prima semifinalista della Coppa Italia. Al San Paolo gli azzurri hanno superato per 1-0 la Fiorentina grazie alla rete di Callejon al 71' al termine di una partita molto combattuta con ultimi minuti concitati nei quali sono stati espulsi Hysaj e Maxi Olivera nel finale. Il Napoli affrontera' la vincente di Juventus-Milan (in programma questa sera) in match d'andata e ritorno. "Sapevamo che non sarebbe stato facile contro la Fiorentina - ha detto alla fine capitan Hamsik - che gioca bene, con carattere e grinta, ma siamo riusciti a portare a casa la vittoria. Sono due anni che lavoriamo con Sarri, ci sono giocatori nuovi, ma tutti si stanno ambientando. Questo è importante. Abbiamo una rosa ampia e tutti sono pronti per giocare. Maradona ci ha dato carica ma è Il Napoli più forte in cui ho mai giocato. Anche prima facevamo risultati, ma il gioco era diverso. Ora comandiamo le partite". Dispiaciuto il tecnico viola Paulo Sousa: "Abbiamo fatto il massimo, ma quasi sempre vince il più forte. Insigne fa la differenza..." Adx