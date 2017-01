Roma, 26 gen. (askanews) - Sarà la Juventus l'avversaria del Napoli in semifinale di Coppa Italia. Allo Juventus Stadium, Dybala (10') e Pjanic (21') superano 2-1 il Milan (Bacca al 53'), rimasto in 10 dal 54' per l'espulsione per doppia ammonizione di Locatelli. Le due sfide si giocheranno l'1 marzo a Torino ed il 5 aprile al San Paolo. "Abbiamo fatto una grande partita. Nel primo tempo non abbiamo concesso nulla e abbiamo avuto anche tante occasioni non sempre concretizzate. Dovevamo chiudere la prima frazione sul 3-0" il commento di Massimiliano Allegri. "Se giocassimo sempre 95' con l'intensità avuta nel secondo tempo, saremmo più forti. Sono realista e sono soddisfatto" l'analisi di Montella. "Io guardo il bicchiere mezzo pieno sul nostro momento - continua il tecnico rossonero -. La strada è quella giusta, dobbiamo migliorare ma il percorso è questo e dobbiamo continuare a migliorare e a crescere. Naturalmente, non siamo ancora al livello della Juve". Adx