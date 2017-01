Conti: Maria De Filippi al festival di Sanremo a titolo gratuito

Sanremo, 11 gen. (askanews) - "Maria De Filippi partecipa al festival a puro titolo gratuito. Non percepisce un euro. Quest'anno non ci saranno vallette, bastiamo io e Maria". Lo ha detto Carlo Conti durante la conferenza stampa di presentazione della 67esima edizione del Festival di Sanremo. "Crozza? Magari.. Ci metterei anche Benigni, Panariello e Pieraccioni. Sono meravigliose suggestioni, qualcuna in stato più avanzato di altre" ha poi detto Conti, rispondendo alla domanda di un giornalista. Fos-Int5