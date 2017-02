Consulta: le leggi elettorali non ostacolino maggioranze omogenee

"Ok sistemi differenti, ma non compromettere il funzionamento delle Camere"

Roma, 9 feb. (askanews) - Camera e Senato possono avere meccanismi elettorali "differenti" ma non al punto da "ostacolare la formazione di maggioranze parlamentari omogenee". Lo scrive, tra le altre cose, la Consulta nelle motivazioni della sentenza con la quale è stata dichiarata l'incostituzionalità di parti dell'Italicum. "L'esito del referendum del 4 dicembre 2016 ha confermato un assetto costituzionale basato sulla parità di posizione e funzioni delle due camere elettive". E "in tale contesto la Costituzione, se non impone al legislatore di introdurre per i due rami del Parlamento sistemi elettorali identici, tuttavia esige che al fine di non compromettere il corretto funzionamento della forma di governo parlamentare, i sistemi adottati - pur se differenti - non devono ostacolare all'esito delle elezioni la formazione di maggioranze parlamentari omogenee". Tor/Int2