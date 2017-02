Con San Valentino arriva l'alta pressione (e un assaggio di primavera)

Roma, 11 feb. (askanews) - A san valentino sembrerà primavera. L'alta pressione sta progressivamente tornando ad occupare il nostro Paese, favorendo un miglioramento del tempo anche se il cielo si presenterà, nei prossimi giorni, spesso nuvoloso. Lo dicono i meteorologi di Meteo.it, secondo i quali domani, domenica 12 febbraio, sarà una giornata con poche piogge per lo più confinate al Nordovest e all'estremo Sud, ampie schiarite al Nordest e in gran parte del Centrosud, con temperature pomeridiane leggermente al di sopra delle medie stagionali. La prossima settimana il graduale rinforzo dell'alta pressione porterà un ulteriore miglioramento del tempo. Lunedì e martedì saranno giornate ancora caratterizzate dalla presenza di molte nubi con qualche locale pioviggine, ma da mercoledì il sole tornerà protagonista in quasi tutta Italia, regalando un assaggio di primavera. Il lato negativo della stabilità atmosferica si manifesterà con il ritorno delle nebbie sulle pianure e nelle valli del Centronord durante le ore notturne e mattutine. DOMENICA - Molte nubi domani al Nordovest con deboli piogge su Piemonte e Liguria di Ponente, nevicate oltre gli 800 metri sulle Alpi Occidentali ed entroterra ligure. Nel resto d'Italia nuvolosità irregolare più diffusa al Nord e medio-alto adriatico, con spazi di cielo sereno sul Nordest e al Sud. Qualche nube in più tra Calabria, Sicilia e Sardegna con la possibilità di locali pioviggini. Temperature massime per lo più stazionarie. Venti di Scirocco in ulteriore rinforzo sul Tirreno. La nostra previsione per domenica ha un Indice di Affidabilità medio (IdA tra 80 e 85). LUNEDI' - Prevalenza di sole su Alpi centrali e versante tirrenico, lunedì, con banchi di nebbia mattutini nelle valli di Toscana, Umbria e Lazio. Nel resto dell'Italia prevarranno gli annuvolamenti specie al Nord. Possibilità di isolate pioviggini sul medio Adriatico, sul versante ionico di Calabria e Sicilia, sulla Sardegna orientale e sulle Alpi Occidentali, con quota neve intorno ai 1100-1200 metri. Sarà una giornata ventosa sui mari di Ponente a causa dello Scirocco, che risulterà particolarmente forte nel Canale di Sicilia, intorno alla Sardegna e alla Corsica: qui i mari risulteranno anche molto mossi. GIORNI SUCCESSIVI - Martedì nuvolosità sparsa e irregolare accompagnata da qualche debole e sporadica pioggia in Piemonte, su regioni centrali adriatiche, all'estremo Sud e sulle Isole maggiori. Prevalenza di sole nelle altre regioni. Insiste un moderato vento di Scirocco sui mari di Ponente. Da mercoledì si prevede il consolidamento dell'alta pressione che garantirà giornate soleggiate e, nelle ore pomeridiane, decisamente miti per il periodo. Attenzione però: durante le ore notturne e mattutine, per effetto della stabilità atmosferica, saranno probabili alcune nebbie sulle pianure e nelle valli del Centronord. Mau-int5