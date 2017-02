"Compagni diamoci una regolata" (Renzi in direzione Pd)

Roma, 13 feb. (askanews) - Il Pd deve "darsi una regolata", lo ha detto Matteo Renzi aprendo i lavori della direzione Pd. "Se vai su Google e digiti 'resa dei conti Pd', emerge un dato sconvolgente. Anche basta, amici e compagni, diamoci una regolata, tutti insieme. Non è immaginabile che ancora una volta, a fronte di una grande speranza che abbiamo suscitato, tutto venga messa in discussione in questo modo". Sul palco ci sono: Gentiloni accanto a Renzi, i vicesegretari Lorenzo Guerini e Debora Serracchiani e il presidente del partito Matteo Orfini.

"Credo che sia molto importante discutere con grande franchezza e chiarezza perché dal giorno dopo il referendum la politica italiana ha messo le lancette indietro, sono tornati riti e metodi che avevamo dimenticato", ha anche detto l'ex premier, aggiungendo che "Improvvisamente è scomparso il futuro dalla narrazione, l'Italia sembra rannicchiata nella quotidianità". Successivamente Renzi è intervenuto sul fenomeno Trump: "Trump è una profonda novità, una rivoluzione negli ultimi anni della politica. Il muslim ban non è importante semplicemente come atto concreto, la novità non è il muro, c'era già, i respingimenti c'erano già. Quello che cambia con l'intervento di Trump è che propone un'America diversa, la società aperta viene messa in soffitta, la vita degli altri diventa un pericolo e non un elemento di curiosità".

Poi l'Europa: "Io - così Renzi - non voglio violare le regole europee, io voglio discutere le regole europee e se possibile le voglio cambiare. No è facile, non è semplice, ma è un dovere morale per chi in questi anni ha fatto la battaglia contro l'austerity e il pareggio di bilancio. Nel 2012 i governi decidono di andare sul fiscal compact, qui vi sono anche i responsabili di quella scelta di modificare l'articolo 81 della Costituzione". La direzione è in corso. Int2