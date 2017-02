Come Mario Draghi ha replicato al ministro tedesco Schaeuble

Roma, 6 feb. (askanews) - La replica di Mario Draghi a Schaeuble. Il ministro delle Finanze tedesco, per difendersi dalle accuse lanciate dall'amministrazione Trump contro l'euro e Berlino, ha scaricato ogni responsabilità sulla Bce e il suo presidente Draghi: "Quando il presidente della Bce Mario Draghi si lanciò nella politica monetaria espansiva, gli feci presente che questo avrebbe fatto aumentare il surplus commerciale della Germania" ha detto Schaeuble al "Tagespiegel". "All'epoca promisi di non criticare pubblicamente questa linea. Ma non voglio essere criticato io per le conseguenze di questa politica".

Draghi, nel corso di una audizione al Parlamento europeo, ha voluto a sua volta a ricordare le motivazioni delle sue scelte: con l'euro, ha detto, "abbiamo saputo creare legami che hanno resistito alla peggiore crisi economica dai tempi della Secondo Guerra mondiale. E questa era la ragion d'essere del progetto europeo: mantenerci uniti in tempi difficili, quando vi è la forte tentazione di rivoltarsi conto i propri vicini o di cercare soluzioni nazionali". Draghi ha peraltro ribadito che nel caso di un peggioramento della situazione "il Consiglio direttivo della Bce è preparato a aumentare il programma di acquisti di titoli, in termini di mole e o di durata". In generale, ha aggiunto,"i benefici della nostra politica ne superano chiaramente gli effetti collaterali. E questi ultimi, se necessario, sono gestibili meglio tramite altre politiche". Int9