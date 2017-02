Clooney e Amal genitori di 2 gemelli che nasceranno a giugno

Roma, 10 feb. (askanews) - George Clooney e la moglie Amal Alamuddin aspettano due gemelli. A confermarlo un amico personale della coppia, Matt Damon, parlando a Entertainment Tonight Canada. "Stanno per diventare degli splendidi genitori. Quei ragazzi saranno fortunati" ha detto l'attore. La coppia si è sposata il 27 settembre 2014 a Venezia in un matrimonio blindatissimo al quale ha partecipato il gotha dello showbiz mondiale tra i quali, appunto, Matt Damon. Amal Clooney, 39 anni, è un avvocato di fama internazionale specializzata in diritti umani e ha insegnato presso la Columbia Law School. Clooney ha invece 55 anni. Damon ha parlato dopo l'annuncio arrivato durante la trasmissione americana The talk dove una delle conduttrici, Julie Chen, ha detto: "Dobbiamo fare le nostre congratulazioni a George e Amal Clooney! The Talk può confermare che il divo 55enne e la moglie, la 39enne avvocato di alto profilo, aspettano due gemelli. E visto che nessun altro lo ha rivelato, vi diciamo noi che i bambini arriveranno a giugno". E Damon ha rivelato: "Quando george me lo ha detto ho cominciato a piangere. Sono così contento per lui. Gli ho detto di non dirlo a nessuno. Non conosci la regola delle 12 settimane? Ovviamente lui non la conosceva". Adx