Claudia Cardinale: "Squitieri è stato l'unico amore della mia vita"

Roma, 19 feb. (askanews) - Pasquale Squitieri "è stato l'unico amore della mia vita": così da Parigi l'attrice Claudia Cardinale il giorno dopo il decesso del regista che è stato suo marito. "Con Pasquale - racconta Cardinale al Corriere della sera - abbiamo sempre continuato a essere amici, uniti, ci sentivamo spesso. Ci siamo parlati al telefono e mi sembrava che stesse un po meglio". Squitieri "era ruvido, mi urtava e mi attraeva fortemente, mi prendeva dentro", racconta l'attrice. "Lui si trovava a New York per lavoro ed era circondato da tante belle donne. Non avevo il suo numero, ma conoscevo un artista che si trovava con lui in quel momento. Lo chiamai e l'artista mi rispose dicendo 'te lo passo, è seduto accanto a me'. Poi presi l'aereo e lo raggiunsi. Pasquale mi venne a prendere all'aeroporto e, accogliendomi, esclamò: 'Sei venuta a cercarmi!'. Era vero, sono stata io a sceglierlo come uomo della mia vita". Poi, "io volevo vivere a Parigi: in Italia non avevo pace con i paparazzi. Lui ha vissuto lì per un po', ma poi...". Ska-int4