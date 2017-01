Chi si salva dal bando sui rifugiati di Donald Trump

Washington, 30 gen. (askanews) - L'amministrazione del presidente Usa Donald Trump ha sottolineato che chi ha un permesso di soggiorno permanente negli Usa è esentato dal bando sugli ingressi da sette Paesi musulmani, dopo che l'ordine esecutivo firmato dal presidente ha fatto scoppiare un caos sulla sua attuazione. "I detentori di 'green card' sono esentati dall'ordine esecutivo per motivi di interesse nazionale" ha detto la Casa Bianca in una conference call. "I residenti permanenti legali negli Stati Uniti che viaggiano con un permesso I-551 (green card) valido potranno imbarcarsi sugli aerei diretti negli Usa e saranno valutati per eccezioni all'aeroporto di arrivo, come adeguato" ha precisato il dipartimento per la Sicurezza interna. "L'ingresso di queste persone, subordinato a controlli di sicurezza, è nell'interesse nazionale,. Perciò ci aspettiamo un ingresso rapido per queste persone".

La Gran Bretagna, per esempio, ha ottenuto l'esenzione dal bando degli ingressi negli Usa da sette Paesi musulmani per i suoi cittadini naturalizzati e chi ha doppia nazionalità. Il ministro degli Esteri Boris Johnson ha ottenuto l'esenzione a seguito di una "conversazione con il governo americano", si legge sul sito internet del suo ministero. I passeggeri che possiedono doppia cittadinanza britannica e di uno dei sette Paesi colpiti dal divieto (Iran, Iraq, Libia, Somalia, Sudan, Siria e Yemen) "che si recano negli Stati Uniti da un Paese terzo" non sono toccati dall'ordine esecutivo.

Lo scenario resta ancora da definire. Dopo la firma venerdì dell'ordine esecutivo che sospende l'ingresso di tutti i rifugiati per 120 giorni (dei rifugiati siriani indefinitamente e dei cittadini di Iran, Iraq, Libia, Somalia, Sudan, Siria e Yemen per 90 giorni), l'amministrazione ha mandato messaggi contraddittori sullo status dei possessori di green card che si trovano fuori dagli States. Sabato la Casa Bianca ha detto che devono chiedere un'esenzione individuale,, domenica che l'esenzione vale per tutti.

Intanto quattro giudici federali hanno decretato la sospensione dell'ordine, circa 300 persone sono state fermate o arrestate in tutto il mondo e i legali per i diritti civili preannunciano battaglia davanti alla Corte suprema. Int5