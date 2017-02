Chi ha detto a Sgarbi che Virginia Raggi è depensante (secondo Grillo)

Roma, 7 feb. (askanews) - "Ringrazio il mio imitatore che ha preso in giro il #FakeIntellettuale". Così Beppe Grillo su Twitter smentisce la rivelazione fatta da Vittorio Sgarbi - che indica come falso intellettuale - secondo cui lui avrebbe rivolto in una conversazione telefonica col critico d'arte alla sindaca di Roma Virginia Raggi epiteti offensivi.

"Una volta eravamo con Parenzo e abbiamo chiamato Grillo insieme. Abbiamo registrato la telefonata, lo abbiamo fatto apposta. Ha detto: guarda Vittorio, dobbiamo difendere la Raggi ma è una depensante, una totale depensante. Dunque è in totale malafede.

E' stata questa la clamorosa rivelazione di Vittorio Sgarbi ieri sera a La Zanzara su Radio 24. "La telefonata è avvenuta poco prima dell'ultimo editto sugli indagati quando ha capito che se cade la Raggi cade tutto - aveva aggiunto Sgarbi -. Vittorio, ha detto, è una totale depensante, una cretina assoluta, è il modello perfetto per quello che io voglio al potere".