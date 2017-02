Champions, Il Barcellona crolla a Parigi, L.Enrique: "Colpa mia"

Roma, 15 feb. (askanews) - Vincono Psg e Benfica nei primi due match dell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Il Paris Saint Germain travolge 4-0 il Barcellona al Parco dei Principi e ipoteca i quarti. A segno Di Maria (doppietta), Draxler e Cavani. Ritorno al Camp Nou l'8 marzo. Il Benfica batte il Borussia Dortmund 1-0 con un gol di Mitroglu al 3' della ripresa. Match di ritorno l'8 marzo in Germania. "Mi prendo tutta la responsabilità, à stata una notte nefasta" il commento di un Luis Enrique scuro in volto dopo la debacle del Barcellona. "Il risultato riflette quanto successo in campo e la colpa è soltanto mi. I giocatori sono gli stessi di sempre". Adx