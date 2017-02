Censurati 18 versi (su 24) del poema anti-Erdogan

Amburgo (Germania), 10 feb. (askanews) - Un tribunale di Amburgo ha confermato l'interdizione a un umorista tedesco a ripetere in pubblico larghi passaggi di un poema satirico che prendeva di mira il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, all'origine di una crisi diplomatica tra Berlino e Ankara. La giustizia tedesca aveva censurato a maggio grande parte di una poesia di Jan Boehmermann trasmesso a marzo sulla tv pubblica ZDFneo e che accusava Erdogan di pedofilia e zoofilia. Sui ventiquattro versi di questo testo, che avevano provocato l'ira del capo dello stato turco e l'intervento del cancelliere Angela Merkel, sono solo sei i 'superstiti'. "Anche se è evidente per lo spettatore che la descrizione fatta della vita sessuale del reclamante è assurda, questo non significa che la persone interessata deve sopportare ingiurie e insulti", ha affermato il tribunale. La magistratura tedesca aveva rinunciato a ottobre a perseguire penalmente l'umorista, come invece pretendeva il presidente turco. Fco-int5