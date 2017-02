Caso di meningite a Milano, donna 55enne ricoverata in gravi condizioni

Milano, 9 feb. (askanews) - Una donna di 55 anni colpita da meningite è ricoverata in coma farmacologico nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Paolo di Milano: le sue condizioni sono gravi, è intubata e con insufficienza multi organo, la prognosi è riservata. La signora è arrivata al pronto soccorso all'ospedale milanese ieri intorno alle 12.30 - 12.45: sono in corso le analisi per le conferme e l'individuazione del ceppo che ha provocato la malattia. È stata subito attivata la profilassi nei confronti del personale che è venuto in contatto con la donna per averla soccorsa. Mon/Int9