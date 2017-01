Roma, 23 gen. (askanews) - "Quanto accaduto alla scuola materna ed elementare Martin Luther King a Giardinetti in zona Casilina, nel Municipio VI, dove sono stati riscontrati alcuni casi di scabbia è gravissimo. Come Fratelli d'Italia avevamo già denunciato lo scorso agosto la presenza di casi di questo tipo ma come al solito i 5 Stelle hanno fatto spallucce tacciandoci addirittura di procurato allarme. Oggi, purtroppo, abbiamo la conferma che le nostre denunce andavano nella giusta direzione e i grillini dovrebbero quantomeno scusarsi pubblicamente con noi e con le tante mamme giustamente allarmate".

È quanto dichiarano gli esponenti di Fdi-An, Fabrizio Ghera capogruppo in Campidoglio e Nicola Franco capogruppo nel Municipio VI. "Le famiglie sono molto preoccupate, tant'è che domattina manifesteranno davanti al plesso scolastico e non manderanno i figli a scuola, quindi come Fdi riteniamo riteniamo necessario tutelare la salute dei bambini e chiediamo al Comune e al Municipio di intervenire con urgenza per un intervento straordinario all'interno dell'edificio Martin Luther King. Continueremo a monitorare la situazione sia domani che nei prossimi giorni e vigileremo che l'amministrazione centrale e municipale diano seguito agli interventi richiesti da Fdi", concludono Ghera e Franco. sis-Int5