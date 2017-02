Casa Bianca: reagiremo al blocco del decreto anti immigrati di Trump

Washington, 4 feb. (askanews) - La Casa Bianca ha promesso battaglia dopo la decisione di un giudice federale di Seattle di bloccare temporaneamente il decreto del presidente Donald Trump, che vieta l'ingresso negli Stati Uniti ai cittadini di sette Paesi musulmani. In un comunicato, la Casa Bianca aveva definito in un primo momento "scandalosa" questa decisione, prima di diramare una nuova versione del testo qualche minuto più tardi, in cui questo termine era stato depennato. (fonte AFP) Fco MAZ