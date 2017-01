Carolina Kostner conquista il bronzo agli Europei di figura

Per l'altoatesina è la decima medaglia europea in carriera

Roma, 28 gen. (askanews) - Tre anni dopo Sochi 2014 e la lunga squalifica, Carolina Kostner è tornata a conquistare una medaglia. La campionessa azzurra ha conquistato a medaglia di bronzo agli Europei di figura in corso a Ostrava, in Repubblica Ceca. Terza dopo il programma corto, Carolina ha chiuso col punteggio di 210.52, piazzandosi dietro alla campionessa del mondo Evgenia Medvedeva (229.71) e all'altra russa Anna Pogorilava (211.39). Per l'alotatesina, che si è esibita nel programma libero sulle note di Vivaldi, è la decima medaglia europea in carriera. Adx