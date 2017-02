Carlo Conti: "Mai avuto proposte da Mediaset. E' fanta-Tv"

Roma, 10 feb. (askanews) - "Non ho mai avuto proposte da Mediaset. Che io sappia no, forse avevo il telefono spento". Lo ha detto Carlo Conti nel corso della conferenza stampa a Sanremo. In merito al presunto incontro del 22 dicembre con Berlusconi ad Arcore ha aggiunto: "Appena vista la notizia due persone mi hanno chiamato subito: il mio avvocato, chiedendomi se dovessi dirgli qualcosa, e mia moglie, incredula. Una bellissima fanta tv che mi fa sorridere e divertire. E' una notizia priva di fondamento. Certo fa piacere che ti apprezzino ma ho un contratto fino al 30 giugno del 2019 che spero di rinnovare. E non si dica, che ho fatto marcia indietro: non è proprio esistita la cosa". Adx-int4