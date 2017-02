Carlo Conti devolve parte del cachet ai terremotati

Roma, 12 feb. (askanews) - "Non avrei mai voluto farlo e dirlo. Voglio devolvere la parte del compenso della conduzione del Festival ai terremotati, ho una fortuna incredibile che all'inizio non ho avuto e che ora voglio restituire. Ho fatto un bonifico di 100mila euro alla Protezione civile - che mostra in conferenza stampa ndr - il netto percepito dalla conduzione ed il mio sogno è che le tasse che pagherò su questo netto vadano agli eroi che abbiamo avuto sul palco". Lo ha detto Carlo Conti nel corso dell'ultima conferenza stampa del Festival di Sanremo. "Ero combattuto nel dire questa cosa - ha proseguito - Poi se ho fatto bene o male non lo so. Aiutare gli altri è bello quando non lo dici e ti dà una grande forza interiore. Doverlo dire mi ha fatto perdere un po' di questa forza ma forse dovevo dirlo" Adx-Int5