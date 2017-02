Cappato dice che altri italiani sono in attesa del suicidio assistito in Svizzera

Milano, 28 feb. (askanews) - "Ai carabinieri ho precisato che ci sono altre persone in attesa di andare in Svizzera per il suicidio assistito. Due persone hanno già preso un appuntamento e io le aiuterò, una economicamente e l'altra materialmente". Lo ha sottolineato Marco Cappato, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, dopo essersi denunciato davanti ai carabinieri della Compagnia Duomo di Milano per aver portato Dj Fabo in Svizzera ed averlo aiutato al suicidio assistito.

Cappato, con la voce rotta dalla commozione, ha ricordato le parole espresse dall'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, alla vedova Welby: "L'unico atteggiamento intollerabile sarebbe il silenzio da parte del Parlamento e della politica". Perciò, ha assicurato, "andremo avanti con la nostra battaglia per la libertà e l'autodeterminazione, principi fondamentali sanciti dalla nostra Costituzione, fino a quando non ci fermeranno. Se non saremo fermati significa che lo Stato non vuole prendersi le sue responsabilità". Fcz/Ral/Int2