Cannes, Pedro Almodovar presidente di giuria del Festival

Roma, 31 gen. (askanews) - Sarà il regista spagnolo Pedro Almodovar il presidente di giuria del prossimo Festival di Cannes, che quest'anno celebra la sua 70esima edizione e si svolgerà dal 17 al 28 maggio. Il cineasta, autore di film considerati cult come "Tutto su mia madre" e "Donne sull'orlo di una crisi di nervi", è da sempre un habitué della Croisette dove negli anni ha presentato ben cinque film in concorso, tra gli ultimi "Gli abbracci spezzati", "La pelle che abito" e lo scorso anno "Julieta", ma non è mai riuscito ad aggiudicarsi la prestigiosa Palma d'oro. Ha vinto però un premio per la regia, uno per la sceneggiatura e uno per l'interpretazione collettiva delle sue attrici. "La Mala Educación" fu scelto nel 2004 come film d'apertura del festival. Almodovar, il regista più popolare e amato del cinema spagnolo contemporaneo era già stato membro della giuria di Cannes nel 1992. In quell'anno come presidente c'era l'attore Gerard Depardieu.