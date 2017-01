Camion sui soldati a Gerusalemme: uccise 3 donne e un uomo sui 20 anni (Hamas: "Eroico")

Roma, 8 gen. (askanews) - Un camion si è lanciato su un gruppo di soldati sulla strada Armon Hanatziv a Gerusalemme: almeno 4 uccisi e diversi feriti. Gli uccisi sono 3 donne e un uomo tutti sulla 20ina, giovanissimi quindi. L'autista è stato "neutralizzato", ossia ucciso, e infatti sul parabrezza del camion (foto da social media) si notano molti buchi delle pallottole. L'attacco è avvenuto su una delle strade più frequentate e note di Gerusalemme, vicino alla città vecchia. "E' un attacco terroristico", ha dichiarato a stretto giro il portavoce della polizia su Israel Radio.

Il commissario della polizia Roni Alsheich ha identificato l'attentatore come un palestinese residente a Gerusalemme Est che aveva, però, una patente israeliana e guidava un veicolo con targa di Israele. Responsabili della sicurezza palestinesi di Ramallah hanno confermato che l'assalitore proveniva da un quartiere di Gerusalemme Est, Jabal Mukaber, non lontano da dove è avvenuto l'attacco. Intanto Hamas, attraverso la sua tv, ha definito "eroico" l'attacco "con un camion dell'Intifada" contro i soldati israeliani. Alsheich ha spiegato che non c'erano state allerta su possibili attacchi di questo genere. Il portavoce della polizia Micky Rosenfeld ha dichiarato che le vittime stavano facendo un giro turistico della città e quando l'autista del camion "ha accelerato puntando il veicolo su di loro, in quel momento abbiamo escluso l'incidente". Dmo/Int2