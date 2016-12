Calenda (governo): Vivendi può paralizzare Mediaset

Roma, 28 dic. (askanews) - C'è il rischio che Vincent Bollorè possa paralizzare Mediaset. Lo afferma il ministro per lo Sviluppo economico, Carlo Calenda, in un'intervista alla Stampa, commentando la scalata di Vivendi al gruppo media italiano. "C'è il rischio - afferma Calenda - che si faccia questa operazione per paralizzare la governance di un'azienda importante in un settore delicato". "Dobbiamo rispettare la regole del mercato - aggiunge il ministro -, accettare il caso spesso positivo e normale che uno straniero acquisti un'azienda italiana. Ciò che non è normale però è come si sono verificati i fatti sinora. E' stato tutto molto opaco e le intenzioni poco chiare". "Il governo - conclude - ha sui metodi di questa operazione un parere negativo, anche se questo non vuol dire che intendiamo stravolgere le regole del mercato. O che ci sarà un intervento pubblico". Sen-int4