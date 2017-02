Calenda contrario al voto ad aprile o a giugno: Paese a rischio

Roma, 2 feb. (askanews) - "Andare alle elezioni a giugno o peggio ad aprile rappresenta a mio avviso un serio rischio per la tenuta del Paese". Lo afferma in una intervista al Corriere della Sera il ministro per lo Sviluppo economico Carlo Calenda che, parlando "a titolo personale", spiega che il rischio c'è "perché di qui ad allora il governo avrà una serie di appuntamenti ineludibili". "Bisognerà attuare le iniziative per stabilizzare il sistema bancario - ricorda il ministro -, andrà implementato il piano Minniti sull'immigrazione per fronteggiare gli sbarchi estivi, andrà impostato il lavoro sulla ricostruzione nelle aree terremotate, andranno fronteggiate alcune difficili e fondamentali crisi industriali. Pensare di gestire tutto ciò e molto altro con un esecutivo dimissionario, nel mezzo di una campagna elettorale, mi pare un azzardo". "Il vero tema - osserva Calenda - è mettere in sicurezza il Paese e le riforme fatte dal governo Renzi". Vep/Int9