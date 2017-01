Calenda: Alitalia gestita male, non si diano le colpe ai lavoratori

Roma, 12 gen. (askanews) - "La situazione di Alitalia indica che l'azienda è stata gestita male". E' quanto ha affermato il ministro per lo sviluppo economico, Carlo Calenda, dai microfoni di Radio Anch'io rispondendo alle domande sulla situazione della compagnia. "Alitalia è un'azienda totalmente privata - ha detto - con problemi evidenti di gestione" e non è accettabile che una gestione negativa ricada sui lavoratori. "Noi abbiamo detto che non si può parlare di esuberi prima di conoscere il piano industriale. Se si pensa che il problema si risolve solo tagliando il personale significa che è un'azienda che non funziona". Did-Int5