Cagliari-Juve 0-2, Allegri: "Vittorie, non spettacolo"

Roma, 13 feb. (askanews) - La Juve ha battuto il Cagliari per 2-0 nel penultimo posticipo di campionato della ventiquattresima giornata di serie A e si riporta a sette punti di vantaggio dalla Roma. Un gol per tempo per Gonzalo Higuain, che sfrutta gli assist di Marchisio e Dybala. Nella ripresa rosso a Barella e gran parata di Buffon su Pisacane. "I ragazzi sono stati bravi a sbloccare la gara - il commento di Massimiliano Allegri - Abbiamo concesso qualche tiro di troppo, dovevamo esagerare il possesso palla fino alla noia. A costo di non essere spettacolari, tanto a me il calcio-spettacolo non piace... nel senso che le vittorie passano per la concretezza e la semplicità. E giocare semplice è la cosa più difficile". Sulle voci di un possibile futuro in Premier dice: "Sto bene qui e ora dobbiamo solo pensare a centrare gli obiettivi, ho un anno e mezzo di contratto". E nella notte il tweet: "100 panchine con la Juve, in uno stadio per me speciale, e risultato centrato!" Adx