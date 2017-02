Caccia francesi intercettano bombardieri russi vicino alle coste della Francia

Parigi, 9 feb. (askanews) - Dei caccia francesi hanno intercettato due bombardieri russi Tu-160 Blackjack nei pressi delle coste francesi. I velivoli russi "si sono avvicinati a un centinaio di chilometri dalle coste francesi, senza mai entrare nel nostro spazio aereo", ha precisato l'aviazione transalpina. "Sono stati intercettati e scortati (...) lungo tutto il tragitto" fino in Spagna, si legge nel comunicato. Questa mattina erano stati individuati sei aerei russi nei pressi della Norvegia. Quattro sono rientrati in Russia, mentre gli altri due Tu-160 Blackjack hanno proseguito in direzione della Gran Bretagna. Accompagnati dagli Eurofighter Typhoon britannici oltre l'Irlanda, si sono poi diretti verso la Bretagna. Attorno alle 12:30 i due Mirage 2000 dell'aviazione francese sono decollati da Lorient per intercettarli e poi scortarli. Nella circostanza sono stati messi in stato di preallerta anche un aereo radar AWACS e un aereo da rifornimento C-135. Incidenti di questo genere, definiti "provocazioni" russe, avvengono regolarmente. I velivoli russi non penetrano mai negli spazi aerei nazionali, ma non trasmettono i piani di volo, non rispondono ai contatti radio e viaggiano con il transponder spento. Cls/Int2