Britney Spears su Twitter presenta il suo nuovo fidanzato

Roma, 14 gen. (askanews) - Nuovo amore per Britney Spears. Dopo alcune settimane in cui erano circolate voci di un suo nuovo amore, la popstar americana ha annunciato su Twitter di aver perso la testa per il suo giovane persona trainer Sam Asghari, che tra l'altro appare anche nel video "Slumber Party". Britney Spears ha pubblicato su Twitter una foto del giovane con un commento che non lascia spazio a dubbi: "'Sono pazzamente innamorata di quest'uomo". Da circa due mesi si parla di una relazione tra i due, più volte pizzicati insieme ma mai in atteggiamenti equivoci. Adx