Brignone ancora a podio nella combinata di Crans Montana

Roma, 26 feb. (askanews) - Ancora un podio per Federica Brignone, che con il secondo posto nella seconda combinata di Crans Montana raggiunge quota 16 centri in carriera e mette la ciliegina su un week-end fantastico, che le ha regalato la quarta vittoria in carriera e nella terza disciplina, dopo gigante e superG. Sfugge la Coppa di specialità che va, per 20 punti, ad una bravissima Ilka Stuhec, oggi terza, ma Federica si presenta al finale di stagione con la voglia e la forma necessarie per fare bottino pieno. Anche oggi la carabiniera milanese, cresciuta in Val d'Aosta, ha sfoderato un'ottima prova nel superG, vinto da Sofia Goggia. Ma ancora una volta, come già lo scorso venerdì, ha messo sul tracciato un'ottima manche di slalom, facendo registrare il secondo tempo alle spalle di Mikaela Shiffrin, che fissa la classifica finale della gara: prima l'americana e seconda l'azzurra a 70 centesimi. Terzo posto per la Stuhec, quanto serve per conquistare la coppa di specialità. Sofia Goggia non riesce ad essere completamente sciolta nello slalom e termina in ottava posizione, mentre è nona Marta Bassino, che mette a segno il miglior piazzamento nella disciplina in carriera. Fuori Elena Curtoni nello slalom, l'altra italiana a punti è Nicol Delago, 21/a. Nella classifica generale, l'Italia mette due atlete fra le top ten: dietro a Shiffrin che guida con 1323 punti, sale Stuhec a quota 1025, davanti a Gut con 1023. Quarta è Goggia con 821 e ottava è Brignone con 594. Adx