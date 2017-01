Brad Pitt avrebbe visto i figli durante le vacanze

Secondo People incontro con i più piccoli in Colorado sulla neve

Roma, 7 gen. (askanews) - Brad Pitt avrebbe visto i figli durante il periodo natalizio. Secondo il magazine People la star hollywoodiana avrebbe avuto una visita con diversi dei suoi figli più piccoli in questi giorni a Crested Buttle, in Colorado, per una vacanza sulla neve insieme alla madre Angiolna Jolie. Brad Pitt, 53 anni ha il permesso di visita nei confronti dei suoi ragazzi, Maddox, 15 anni, Pax, 13, Zahara, 11, Shiloh, 10, e i gemellini di otto anni Knox e Vivienne, ma solo nei termini previsti dall'accordo raggiunto con l'ex moglie Angelina Jolie, vale a dire concordato e alla presenza di un terapista dei servizi sociali. Adx/Int2