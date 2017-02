"Bonnie e Clyde dell'Islam" progettavano attentato a Sidney

Sidney, 8 feb. (askanews) - I "Bonnie e Clyde dell'Islam", al secolo Sameh Bayda e Alo-Bridget Namoa, sono stati accusati di aver progettato un attacco terroristico a Sidney. La coppia di 19enni, che si presenta con gli pseudonimi dei due famosi ladri, era già in carcere per aver raccolto documenti relativi ad atti terroristici. "Le accuse di oggi sono il risultato di un'indagine approfondita da parte della squadra anti-terrorismo Nsw", ha spiegato la polizia australiana aggiungendo che i due 19enni rischiano l'ergastolo. La coppia, marito e moglie, erano stati arrestati un anno fa. Bayda aveva dei documenti in arabo su come condurre un attacco all'arma bianca e costruire ordigni esplosivi, secondo il Sydney Morning Herald. Namoa aveva, invece, una bandiera islamica e un coltello da caccia, istruzioni in arabo per costruire un detonatore, secondo l'Australian Broadcasting Corporation. La ragazza si definiva, nei messaggi scambiati con il partner, "i Bonnie e Clyde dell'Islam". (fonte afp) Dmo MAZ