Boeri: in malattia reperibilità almeno 7 ore per tutti

Roma, 9 feb. (askanews) - Nei giorni di malattia tutti i lavoratori dovrebbero essere reperibili in casa per almeno sette ore. Lo ha affermato il presidente dell'Inps, Tito Boeri, a margine di un convegno alla Camera. Oggi le fasce di reperibilità sono di quattro ore al giorno per il settore privato e di sette ore per i dipendenti pubblici. Ma per Boeri "non ha senso che ci siano differenze" fra pubblico e privato, e le fasce orarie dovrebbero essere armonizzate ed estese. Red MAZ