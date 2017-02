Blog di Grillo: er sinnaco de Roma nun se tocca

In un post un componimento in versi per la Raggi

Roma, 4 feb. (askanews) - Arriva con dei versi in romanesco il sostegno del blog di Beppe Grillo a Virginia Raggi. Oggi sul blog è pubblicato un post con il titolo "er sinnaco de Roma nun se tocca" che riporta un componimento in versi opera di Antonio Ventrone. "Dar primo giorno dopo l'elezzione, l'hanno accerchiata dandoje er tormento, io ciò 'n idea de tutta a situazzione, s'è messa contro quelli der cemento", recita la poesia che conclude così: "Virginia è onesta e pure preparata er popolo ha capito, de chi fidasse sippure tutti l'antri, sò in parata faremo tornà i sordi ne le casse. Fate attenzione quindi 'brava' gente er sinnaco de Roma nun se tocca er popolo ha votato e nun se pente. In verità ve dico: 'puliteve la bocca'". Afe MAZ