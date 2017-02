Blitz contro il clan dei Casalesi: 46 arresti in sette province

Attivi nel racket e nella gestione delle piattaforme di gioco on line

Roma, 7 feb. (askanews) - E' di 46 misure cautelari il bilancio di un'operazione anticamorra dei carabinieri contro il "clan dei Casalesi". Il blitz è scattato nelle province di Caserta, Napoli, Benevento, Viterbo, Parma, Cosenza e Catanzaro. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Dda. Gli indagati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione di tipo mafioso, ricettazione, estorsione, illecita concorrenza con minaccia o violenza, intestazione fittizia di beni, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi, tutti aggravati dal metodo mafioso e commessi per agevolare il clan "dei Casalesi". L'indagine ha consentito di ricostruire l'articolazione del sodalizio criminale operante nei comuni dell'Agro Aversano, riconducibile al clan "dei Casalesi", fazione "Schiavone-Venosa", dedita, tra l'altro, al racket delle estorsioni e alla gestione delle piattaforme di gioco on line. int4