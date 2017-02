Roma, 14 feb. (askanews) - "Siamo il Pd o il Pdr, il Partito di Renzi?". Lo chiede Pierluigi Bersani, parlando in Transatlantico. "Ce lo abbiamo un canale per discutere a fondo e correggere la linea politica?", ha detto ancora, aggiungendo che "la scissione è già avvenuta, il problema è vedere se e come recuperiamo con un popolo. Ma ieri ho visto solo dita negli occhi". Afe/Int2