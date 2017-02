Bersani dice che bisogna ridiscutere la linea del Pd prima del voto

Roma, 2 feb. (askanews) - Nel Pd c'è bisogno di ridiscutere di linea politica e leadership. Lo ha detto Pierluigi Bersani a Radio Radicale. "In tutti i partiti che conosco - ha sottolineato l'ex segretario dei democratici - in Europa e nel mondo quando si arriva alle viste della conclusione di un ciclo che è quello della legislatura o del congresso precedente si rende contendibile la linea politica. Quindi non è che noi possiamo arrivare a votare senza, in casa Pd, fare il punto e dire abbiamo fatto bene o male. Quindi se non si fa un congresso, si faccia la cosa che assomiglia a un congresso che ci metta in condizione di discutere linea politica e leadership".

Bersani ha inoltre spiegato che quando dice "Ulivo" è chiaro che intende "un 'Ulivo 4.0'". Sarebbe, ha aggiunto, "una cosa evocativa di due concetti: una salda cultura costituzionale e democratica e un campo plurale perché penso che per reagire a questo campo di idee della nuova destra, idee che stanno arrivando nella testa anche di gente che non ti aspetteresti, dobbiamo organizzare un campo di idee vasto, plurale, perfino slabbrato, non di genti che la pensino tutte allo stesso modo ma che la pensano allo stesso modo su 4 punti fondamentali. Noi con meno di questo non riusciamo come centrosinistra a reagire alla situazione". Luc/Int9