Berlusconi: serve una nuova moneta interna accanto all'euro

Se non posso tornare in campo, scelgo Zaia

Roma, 27 feb. (askanews) - "Serve una nuova moneta per riprenderci la sovranità monetaria. Conservare l'euro per le importazioni e le esportazioni e con una nuova moneta interna provvedere a tutti i pagamenti dello Stato per aiutare chi è rimasto indietro. Sono assolutamente convinto di questa soluzione".

Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi che, a proposito del suo possibile ritorno nell'agone politica ha aggiunto: "Se Berlusconi non potrà tornare in campo, il centrodestra dovrà trovare qualcuno al suo interno. Il governatore del Veneto Luca Zaia si sta comportando molto bene. Dico Zaia o qualcun altro in grado di emergere e convincere tutti". Infine s'è rivolto all'ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi:"E' una guerra che sta lacerando il Pd, che ormai sembra un contenitore vuoto. Renzi ha commesso degli errori, soprattutto di arroganza e inaffidabilità, ma il resto del suo partito sta usando gli stessi metodi ma senza il suo carisma". Pol/Arc MAZ