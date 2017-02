Berlusconi dice che Salvini è uno "sbruffoncello"

Roma, 12 feb. (askanews) - Un messaggio chiaro a Matteo Salvini che talvolta è un po "sbruffoncello": "Saremo ancora alleati ma non sarà lui il leader del centrodestra". Parola di Silvio Berlusconi che, in una intervista a Repubblica, spiega che "il centrodestra è l'unico schieramento in grado di far uscire il Paese dalla crisi. Essere uniti è importante purchè su un progetto davvero condiviso". "In privato Matteo mi abbraccia, dice che ho ragione io - aggiunge -. Poi in pubblico fa un po lo sbruffoncello ma ormai lo conosco. Lo lo sa che non può essere il candidato premier. Sul programma siamo d'accordo al 95% solo sull'uscita dall'euro siamo in disaccordo", forse "è stato sbagliato entrarci" ma uscire oggi, puntualizza Berlusconi, "sarebbe velleitario". Comunque, conclude, "il centrodestra non può pensare di avere un futuro soltanto intercettando le paure e il malcontento degli italiani. Lo scetticismo degli elettori si batte con la serietà delle proposte e delle idee". Vep-Int5