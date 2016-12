Berlusconi dice che non immagina Mediaset non guidata dalla sua famiglia

Roma, 21 dic. (askanews) - Silvio Berlusconi dice che non può immaginare Mediaset non guidata dalla sua famiglia. "Non posso immaginare Mediaset non guidata dalla mia famiglia" ha affermato il leader di Forza Italia alla presentazione del libro di Bruno Vespa. Intanto l'Agcom ha avviato un'istruttoria sulla vicenda Mediaset, a seguito dell'esposto della società di Cologno Monzese sulla scalata ostile di Vivendi. L'authority, "anche a seguito di un esposto presentato da Mediaset, ha deliberato all'unanimità di aprire un'istruttoria" in base al Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (Tusmar). Il provvedimento di avvio dell'istruttoria "sarà notificato ai soggetti interessati". Int9