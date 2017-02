Berlinale, Orso d'oro a "On body and soul" della ungherese Enyedi

Berlino, 18 feb. (askanews) - Il 67esimo Festival di Berlino ha assegnato l'Orso d'oro per il miglior film a "On body and soul" della ungherese Ildiko Enyedi, una storia d'amore realizzata in chiave poetica. Il film parla di un uomo e una donna che si desiderano ma che non riescono a comunicare, tranne che in sogno. Il finlandese Aki Kaurismaki ha invece vinto il premio per la migliore regia per il suo film sui rifugiati "The Other Side of Hope", un appello ad essere compassionevoli verso i migranti che cercano asilo in Europa. "Signore e signori, grazie molte", ha detto il notoriamente taciturno regista quando gli è stato consegnato l'Orso d'argento e ha lasciato il palco. Ihr -int4