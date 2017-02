Berdini dice che vuole fare lo stadio della Roma (e accusa i costruttori)

Roma, 7 feb. (askanews) - "Parnasi vuol fare insieme allo stadio qualcosa come 600mila metri cubi regalati, quindi scusate... lui non fa lo stadio. Io sono a favore, e lo ribadisco, dello stadio della Roma, io sono contro a questo gioco della roulette": lo ha detto l'assessore all'Urbanistica e infrastrutture del Comune di Roma, Paolo Berdini in audizione alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, a Palazzo San Macuto.

"Se la Roma - ha proseguito l'assessore - dice nella sua relazione approvata dal consiglio comunale nel 2014 che se si realizzasse solo lo stadio ci sarebbe l'equilibrio economico, il mio ruolo è finito, abbiamo finito. Chi ha scelto quell'area che ha bisogno di un immenso investimento pubblico? L'ha scelta il privato, noi diamo le chiavi della città al privato? Parnasi che blocca la filovia sul Laurentino, che adesso ci impone di fare un ponte e una metropolitana che non si può fare? Questa è la città che pensiamo?".

Berdini, rispondendo alle domande ha anche sottolineato: "Questa non è l'amministrazione del no", spiegando poi il quadro riguardo ad alcune situazioni di stallo. "Le torri dell'Eur - ha spiegato stanno ferme perché qualcuno ha dato scelleratamente il via au una operazione senza pensare che quelli dovevano pagare 24 milioni di oneri di urbanizzazione e la finanza sta facendo un'inchiesta. Noi non abbiamo fermato è stata la finanza che ha alzato il cartellino rosso".

Invece "sulla Fiera di Roma siamo contrari al fatto che solo la molla della valorizzazione immobiliare fa girare il mondo, se la Investimenti Spa ha fatto un investimento sbagliato trasferendo la sede della Fiera di Roma in un luogo che è affetto anche da bradisismo, siamo in un terreno impervio, non vedo perché glielo dobbiamo pagare in cubatura. La cubatura sta bene quella che è, identica a quella della regione Lazio che sta di fronte, così c'è una città che tiene, se sballiamo i rapporti, se aumentiamo tropo la densità facciamo una città sbagliata".

Infine riguardo ai mercati generali l'assessore capitolino ha spiegato: "Sono 80mila metri quadrati di suolo pubblico, io mi sono trovato la proposta di un privato importante, che cerco di tenermi buono, che non prevede su otto ettari di terreno comunale un metro quadrato di verde. Questo è un errore".