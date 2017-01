Genova, 23 gen. (askanews) - Un uomo e una donna di 26 e 24 anni, sono stati ricoverati in gravi condizioni all'ospedale Galliera di Genova dopo aver bevuto del detersivo e soda caustica questa mattina in un bar del quartiere genovese di Sestri Ponente. Secondo una prima ricostruzione, i due avrebbero ordinato due bicchieri d'acqua ed il barista avrebbe versato loro da bere, prendendo per sbaglio, al posto dell'acqua, una bottiglia che conteneva del detersivo e della soda caustica. Dopo aver bevuto il primo sorso, i due hanno accusato un forte bruciore alla gola e all'esofago e sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati in codice rosso all'ospedale Galliera, dove sono tutt'ora ricoverati in prognosi riservata. La ragazza è stata subito sottoposta ad una gastroscopia che ha evidenziato alcune lesioni allo stomaco, il ragazzo, che è stato sottoposto ad una Tac, non avrebbe invece riportato lesioni all'esofago. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nas e gli ispettori della Asl, che hanno sequestrato la bottiglia da cui la coppia aveva bevuto. Fos/Int2