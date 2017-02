Bando da Paesi musulmani: 49% americani sta con Trump, 41% contro

Columbia, 1 feb. (askanews) - La decisione di Donald Trump di chiudere le frontiere ai cittadini di sette Paesi musulmani trova d'accordo il 49% degli americani, mentre il 41% è contrario (il 10% non sa). Lo rivela un sondaggio Ipsos/Reuters condotto in tutti e 50 gli stati americani su un campione di 1.201 persone il 30 e 31 gennaio. L'inchiesta registra inoltre che il 31% dei cittadini si sente "più sicuro" grazie al decreto sull'immigrazione firmato dal presidente Usa venerdì scorso, rispetto al 26% che si sente meno sicuro. Se si guarda al risultato in base all'affiliazione politica, il risultato cambia notevolmente, poiché il 53% dei democratici disapprova fortemente il decreto, mentre il 51% dei repubblicani lo approva con grande convinzione. Solo il 38% degli americani però crede che l'America stia dando il "buon esempio" su come combattere il terrorismo, mentre il 41% pensa il contrario. Nel weekend migliaia di persone hanno protestato nei maggiori aeroporti degli Stati Uniti dove le persone provenienti da questi sette paesi - Iran, Iraq, Siria, Yemen, Libia, Sudan, Somalia - sono state temporaneamente fermate in ottemperanza al decreto firmato da Trump che vale per quattro mesi. Molti deputati, incluso alcuni repubblicani, hanno bollato la decisione come discriminatoria e controproducente da un punto di vista della sicurezza nazionale. (con fonte afp) Cls MAZ