Banderas ricoverato in ospedale per dolori al petto

Roma, 30 gen. (askanews) - Paura per Antonio Banderas. Il 56enne attore spagnolo è stato ricoverato d'urgenza giovedì in ospedale a Londra per dei forti dolori al petto. La notizia è stata confremata al Sun dallo stesso attore hollywoodiano che ha rassicurato sulle sue condizioni.

"Ho avuto un malore, ma ora i dottori mi stanno curando" ha detto ringraziando lo staff che lo sta curando. L'attore si trovava nella sua casa del Surrey, una villa da 2.4 milioni di sterline a Cobham, quando ha avvertito dei forti dolori al petto. Dopo aver chiamato l'ambulanza Banderas è stato portato al St Peter's Hospital, a Chertsey. Banderas ha poi firmato per lasciare l'ospedale e rientrare a casa nonostante il parere docntrario dei medici. Adx/Int2