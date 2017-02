Bancarotta Johnny Depp, l'attore risponde agli ex manager

Roma, 4 feb. (askanews) - Continua il botta e risposta tra Johnny Depp e i suoi ex manager. L'artista di Hollywood aveva denunciato la The Management Group per la cattiva gestione delle sue finanze tra il 1999 e l'inizio del 2016, periodo durante il quale Depp è stato tra gli attori più pagati al mondo. L'ea società però non ci sta ed ha a sua volta accusato il 53enne attore di aver attuato una strategia legale volta a dare la colpa alla 'vittima' per 'salvarsi la pelle'. Ora, attraverso il suoo legale Adam Waldman, Depp ha rilasciato un comunicato: "TMG ha scelto di adottare una strategia volta a dare la colpa alla vittima in un chiaro tentativo di salvarsi la pelle e fuggire dalle proprie malfatte, che sono ben raccontate dal documento di 48 pagine presentato da Mr. Depp". E ancora: "Mr. Depp non ha denunciato i suoi ex business manager per le decisioni prese riguardo i suoi investimenti personali, ma, tra le altre cose, per averlo frodato. Cosa che ha portato il mio assistito a perdere decine di milioni di dollari e a dover vendere alcuni asset per pagare i debiti creati dalla cattiva condotta di TMG". Ma proprio la The Management Group all'inizio della settimana aveva fatto sapere che la vera causa dei problemi economici dell'attore è da ricercarsi nel suo bizzarro e costoso stile di vita: tra le altre cose, Johnny sarebbe arrivato a pagare 3 milioni di dollari per sparare le ceneri dell'amico Hunter Thomson con un cannone, 30mila dollari al mese per il vino, 18 milioni per uno yacht da 150 piedi e anche 200mila dollari al mese per voli privati. Adx