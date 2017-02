Balivo contro Leotta: "Non parlare di privacy con quel vestito"

Roma, 8 feb. (askanews) - Caterina Balivo si scaglia contro Diletta Leotta, ospite ieri sera della prima puntata del Festival di Sanremo. La giornalista di Sky, all'Ariston con un abito rosso molto appariscente ha portato un messaggio serio sul cyberbullismo ricordando di essere stata vittima di un attacco hacker. Proprio l'abito provocante contrapposto al tema serio ha scatenato la Balivo che ha lanciato un tweet al veleno contro la giornalista: "Non puoi parlare della violazione della privacy con quel vestito e con la mano che cerca di allargare lo spacco della gonna". Subito si è scatenato il mondo dei social che si è diviso sulla questione e tra i tanti che hanno criticato aspramente l'inappropriato post al veleno della Balivo, anche il direttore Alfonso Signorini ed il giornalista Gianni Riotta. La questione è arrivata anche nella conferenza stampa di presentazione della seconda serata di Sanremo dove Maria de Filippi, pur ammettendo di non aver visto l'abito della Leotta, ha commentato: "L'abito non l'ho visto, sul palco c'era Carlo e io ho fatto i fatti miei. In ogni caso: ognuno ha il diritto di vestirsi come gli pare. E' come commentare che se una ha la minigonna è giusto che la violentino. Siamo tornati indietro anni luce, meglio non dare spazio a queste cose". Adx