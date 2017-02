Avviso della protezione civile per temporali al Sud

Roma, 25 feb. (askanews) - Avviso maltempo della protezione civile per i previsti temporali su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. "La perturbazione attiva da qualche giorno sull'Italia, spostandosi verso il meridione determina - ha spiegato il Dipartimento di protezione civile - condizioni di maltempo, in particolare sulle estreme regioni meridionali". "Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d'intesa con le Regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse. L'avviso prevede, dal tardo pomeriggio di oggi, sabato 25 febbraio precipitazioni, anche a carattere di rovescio e temporale su Puglia, Basilicata e Calabria in estensione, dalla tarda mattinata di domani, domenica 26, alla Sicilia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento". Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per domani allerta gialla sui settori costieri dell'Abruzzo, sul territorio della Basilicata, Puglia, Calabria e su gran parte della Sicilia. Red/Gtu/Int2