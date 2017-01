Autobomba al tribunale di Smirne: uccisi 2 attentatori, caccia al terzo

Roma, 5 gen. (askanews) - La polizia turca ha ucciso in uno scontro a fuoco due degli attentatori che hanno fatto saltare in aria un'auto davanti al tribunale di Smirne. Lo riferiscono i media turchi, precisando che gli agenti stanno dando la caccia a un terzo uomo. L'esplosione dell'auto davanti al parcheggio per avvocati e giudici del tribunale ha causato per ora tre feriti. Bea/Int9